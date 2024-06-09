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الأحد، 09-06-2024 11:35 ص

بعد أيام قليلة على تعيينه.. معلومات متضاربة عن الحالة الصحية لرئيس وزراء هايتي

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الوكيل الاخباري- ذكر مكتب رئيس الوزراء المؤقت الجديد في هايتي غاري كونيل أن حالته مستقرة بعد دخوله المستشفى بسبب نوبة مرض غير محددة ألمت به بعد ظهر يوم أمس السبت.

وذكرت وسائل إعلام في وقت سابق أن كونيل (58 عاما)، الذي تولى منصبه قبل نحو أسبوع، تم نقله إلى المستشفى بعد معاناته من مشاكل في التنفس، ولم يقدم مكتبه تفاصيل عن سبب دخوله المستشفى.

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وأضاف بيان مكتبه: "بعد أسبوع من الأنشطة المكثفة، أصيب رئيس الوزراء بعارض مرضي طفيف بعد ظهر يوم السبت 8 يونيو 2024 وتوجه إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وأكد البيان أن "وضعه مستقر في الوقت الحالي".

إلى ذلك، أظهرت صور نشرتها وكالات أنباء عالمية عددا من سيارات الإسعاف وضباط الشرطة خارج مستشفى في إحدى ضواحي العاصمة بورت أو برنس حيث ورد أن كونيل يخضع للعلاج.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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