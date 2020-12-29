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الثلاثاء، 29-12-2020 07:20 ص

التأخير نتيجة لعدد من الأمور

بعد اتهامات بايدن بعرقلة عملية نقل السلطة البنتاغون يرد

بنتاغون
وزارة الدفاع الأمريكية


الوكيل الإخباري - نفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) صحة تصريح الرئيس المنتخب، جو بايدن بأن القيادة السياسية للوزارة تخلق عقبات في عملية نقل السلطة.

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وقال القائم بأعمال رئيس الأركان الأمريكية ، كريستوفر ميلر، في بيان نُشر على الموقع الإلكتروني للبنتاغون: "أجرت وزارة الدفاع 164 مقابلة مع أكثر من 400 موظف وقدمت أكثر من 5000 صفحة من الوثائق، وهي أكثر بكثير مما طلب فريق بايدن الانتقالي".


وردا على تصريح ممثلي بايدن بأن البنتاغون يرفض التعاون بشأن نقل السلطة، قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن التأخير في بعض الإجراءات مرتبط بعدد من الأمور وستنتهي قريبا.

 

وتأتي هذه التصريحات تعليقا على ما قاله بايدن، أمس الاثنين، حيث اتهم القيادة السياسية لوزارة الدفاع، بعرقلة عملية نقل السلطة إلى الإدارة الرئاسية المقبلة.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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