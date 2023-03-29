الخميس 30-03-2023
الوكيل الاخباري

الذهب عالمياً يعوض خسائره ويرتفع مع انخفاض الدولار

31 مخالفة لعدم الالتزام بالسقوف السعرية للدجاج

عائلة أردنية تقيم في الإمارات تفجع بوفاة ابنها

أزمة الشاحنات الاردنية على حدود البطحاء السعودية لم تُحل والسائقون يناشدون - فيديو وصور

وافد يتعرض للدغة من أفعى فلسطين في الأغوار.. والصقور يناشد بتأمين الأمصال

كلاب ضالة تهاجم معلمة في عمّان

استقرار أسعار الذهب في الأردن الخميس

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من نابلس

ترقيات أكاديمية في جامعة البلقاء التطبيقية

حاخامات متطرفون يطالبون بذبح القرابين في ساحات الأقصى

الأربعاء، 29-03-2023 08:38 م

بعد اجتماع بكين.. لقاء يجمع سفيري السعودية وإيران في بغداد

64246cfe42360450b5004735


الوكيل الاخباري- التقى السفير الإيراني لدى العراق محمد آل صادق، يوم الأربعاء، مع السفير السعودي لدى العراق عبد العزيز الشمري، بعد أيام على إعلان عودة العلاقات بين البلدين.اضافة اعلان


وأظهرت صورة ، السفير السعودي وهو يجلس إلى جانب نظيره الإيراني في مبنى السفارة الإيرانية في بغداد.

وبحسب معلومات RT فإن اللقاء كان مأدبة إفطار في مقر السفارة الإيرانية.

وكانت كل من السعودية وإيران والصين أعلنت في بيان مشترك استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وأنقرة، بوساطة صينية، وإعادة فتح السفارات في غضون شهرين.

ومن المنتظر أن يجتمع وزيرا خارجية السعودية فيصل بن فرحان، وإيران حسين أمير عبد اللهيان، خلال شهر رمضان الجاري، وفق ما اتفقا خلال اتصالين هاتفيين في غضون بضعة أيام، وذلك عقب إعلان عودة العلاقات بين البلدين.

وأعلنت السعودية وإيران والصين عن التوصل إلى اتفاق في بكين، استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران، بحسب بيان مشترك للدول الثلاث.

وجاء ذلك بعد أكثر من 7 سنوات على قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6425568b4c59b75c2724e45e

إسرائيل.. وزير الدفاع يفكر بالاعتذار ليبقى في منصبه

image - 2023-03-29T101240.179

خلال 24 ساعة.. سوريا تسجل 20 هزة أرضية

image - 2023-03-30T132348.556

الإمارات.. صرف المعاشات التقاعدية قبيل عيدي الفطر والأضحى

641f16b9423604553f741b79

إثيوبيا ترفض محاولات مصر تدويل ملف سد النهضة

thumbs_b_c_184f6c3d5ac3aa82b9bb32b5be64e7dc

البرلمان التركي يصوت اليوم على طلب فنلندا الانضمام إلى "الناتو"

152013Image1-775x445_d

روسيا تبتكر مادة ثورية تخفي الطائرات عن الرادارات

أخبار متعلقة
320231310157734127530

السعودية تحدد ساعات دوام شهر رمضان

63b475884236041acd0436d8

السعودية تفكر بتمديد عطلة نهاية الأسبوع

63f11d5f4c59b717b55e6d0f

وزير الخارجية السعودي: اتفاقنا وإيران لا يعني حل كل الخلافات

640d94214c59b755e94599e6 (1)

دبلوماسي إيراني يقدم نصيحة لأوروبا بشأن مستقبلها في النظام العالمي

1624105804725

بري: الاتفاق السعودي - الإيراني بارقة أمل

خخخخ

ترحيب أوروبي باستئناف العلاقات الدبلوماسية السعودية الإيرانية