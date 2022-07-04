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الإثنين، 04-07-2022 07:38 ص

بعد اختراق حساباته.. الجيش البريطاني يفتح تحقيقاً

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الوكيل الإخباري - فتحت وزارة الدفاع البريطانية، أمس الأحد، تحقيقا بعد تعرض حسابات الجيش البريطاني على عدد من وسائل التواصل الاجتماعي للاختراق.

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وقالت وزارة الدفاع البريطانية، في حسابها على تويتر، إنه تم فتح تحقيق بعد اختراق حسابات الجيش على موقعي تويتر ويوتيوب.


وأضافت الوزارة "نحن على عِلم بخرق لحسابات الجيش على تويتر ويوتيوب والتحقيق جار"، وفقا لفرانس برس.


وتابعت في تغريدتها قائلة "يأخذ الجيش أمن المعلومات على محمل الجد ونحن بصدد معالجة المشكلة. حتى يكتمل تحقيقهم، سيكون من غير المناسب تقديم مزيد من التعليقات"، بحسب ما أفادت الوكالة الفرنسية.


وكان الجيش البريطاني استعاد السيطرة على حسابه على موقع تويتر وقناته على يوتيوب بعد اختراقهما لفترة وجيزة واستخدامهما لنشر تعليقات عن عملات مشفرة ورموز غير قابلة للاستبدال.


وقال منشور على حساب الجيش البريطاني على تويتر "نعتذر عن انقطاع بثنا المؤقت. سنجري تحقيقا كاملا، ونتعلم من هذا الحادث". وفي وقت سابق، أعاد الحساب نشر عدد من التغريدات حول الرموز غير القابلة للاستبدال.


كما تمت استعادة قناة الجيش على موقع يوتيوب بعد تغيير اسمها إلى "آرك إنفست" ونشر عدد من مقاطع الفيديو المتعلقة بالعملات المشفرة.


ويبلغ عدد متابعي حساب الجيش البريطاني على تويتر 362 ألفا، بينما يبلغ عدد مشتركي القناة 177 ألفا.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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