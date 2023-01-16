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الإثنين، 16-01-2023 04:48 م

بعد استقالة وزيرة دفاع ألمانيا.. شولتس يسعى لاختيار خليفة لها سريعا

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الوكيل الإخباري - يعتزم المستشار الألماني أولاف شولتس تنظيم عملية اختيار خليفة لوزيرة دفاعه كريستين لامبرشت «على وجه السرعة» بعدما أعلنت الأخيرة استقالتها من منصبها، اليوم الاثنين.

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وقالت نائبة المتحدث باسم الحكومة، كريستيانة هوفمان، اليوم الاثنين، إن شولتس قبل طلب السياسية المنتمية لحزبه الاشتراكي الديمقراطي بإعفائها من مهام منصبها، مشيرة إلى أن «المستشار يحترم قرار السيدة لامبرشت ويشكرها على العمل الجيد الذي قامت به في منصب وزيرة الدفاع خلال هذا الوقت الصعب والعصيب».

 

وأضافت: «من منطلق احترام قرار الوزيرة، لن يتم الإعلان عن خليفتها اليوم».


وجاء في بيان لامبرشت، تلقّته «وكالة الأنباء الألمانية» من وزارة الدفاع، أنها طلبت من المستشار أولاف شولتس الإعفاء من مهامّ منصبها.


وكتبت لامبرشت، في البيان: «تركيز وسائل الإعلام على شخصي لأشهُر لا يكاد يسمح بإصدار تقارير موضوعية أو إجراء نقاش حول جنود الجيش أو تحديد مسارات سياسية أمنية لصالح مواطني ألمانيا.. يجب أن يكون العمل القيّم الذي يقوم به جنودنا والكثيرون من الأشخاص المتحمسين في هذا المجال في المقدمة، لهذا السبب قررت إتاحة منصبي»، معربة عن شكرها لجميع من «يعتنون بأمننا يومياً». وأضافت: «أتمنى لهم كل التوفيق في المستقبل».

 

الشرق الأوسط

 




 

 


 

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