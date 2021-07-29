بعد افتتاح معبر جابر.. مسلحو المعارضة السورية يقطعون أوتوستراد دمشق- عمان

الوكيل الإخباري - بعد إعلان افتتاح معبر جابر- نصيب بصورة كاملة يوم أمس ووقف التصاريح المسبقة؛ قطع مسلحو المعارضة السورية في ريف درعا الأوتوستراد الدولي دمشق عمان على بعد نحو 10 كيلو مترات عن معبر نصيب الحدودي/ جابر مع الأردن





وكان القرار بفتح المعبر شمل الإجراءات الجديدة التالية:



أوّلاً: إلغاء نظام النقل التّبادلي (back to back) للبضائع والركّاب



ثانياً: السّماح للحافلات بالعبور إلى الجانب السّوري والعودة منه



ثالثاً: السّماح بمغادرة الأشخاص من مختلف الجنسيّات إلى سوريا دون الحاجة إلى موافقة مسبقة من الجانب الأردني



رابعاً: السمّاح لمركبات السفريات الخارجية بالعمل بين البلدين بمعدل 100 مركبة يوميّاً



خامساً: السّماح لحافلات الترانزيت القادمة من سوريا إلى المملكة العربية السعوديّة بالعبور شريطة التسجيل على منصّة (توكّلنا) الخاصّة بالجانب السعودي والمعتمدة لتلقّي مطاعيم كورونا.

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