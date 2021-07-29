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الخميس، 29-07-2021 04:09 م

بعد افتتاح معبر جابر.. مسلحو المعارضة السورية يقطعون أوتوستراد دمشق- عمان

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الوكيل الإخباري - بعد إعلان افتتاح معبر جابر- نصيب بصورة كاملة يوم أمس ووقف التصاريح المسبقة؛ قطع مسلحو المعارضة السورية في ريف درعا  الأوتوستراد الدولي دمشق عمان على بعد نحو 10 كيلو مترات عن معبر نصيب الحدودي/ جابر مع الأردن


وكان القرار بفتح المعبر شمل الإجراءات الجديدة التالية:

أوّلاً: إلغاء نظام النقل التّبادلي (back to back) للبضائع والركّاب

ثانياً: السّماح للحافلات بالعبور إلى الجانب السّوري والعودة منه

ثالثاً: السّماح بمغادرة الأشخاص من مختلف الجنسيّات إلى سوريا دون الحاجة إلى موافقة مسبقة من الجانب الأردني

رابعاً: السمّاح لمركبات السفريات الخارجية بالعمل بين البلدين بمعدل 100 مركبة يوميّاً

خامساً: السّماح لحافلات الترانزيت القادمة من سوريا إلى المملكة العربية السعوديّة بالعبور شريطة التسجيل على منصّة (توكّلنا) الخاصّة بالجانب السعودي والمعتمدة لتلقّي مطاعيم كورونا.

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