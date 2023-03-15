بعد الزلزال.. كارثة جديدة تجتاح تركيا

الوكيل الإخباري-أعلنت السلطات التركية اليوم الأربعاء، مقتل وفقدان عدد من الأشخاص في مدينتي أديامان وشانلي أورفا، إثر فيضانات قوية تضرب جنوب البلاد.

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وأفاد مصدر ، بارتفاع عدد قتلى الفيضانات في شانلي أورفا إلى 4، وأديامان إلى 4، ما يرفع حصيلة القتلى بالفيضانات حتى الآن إلى 8، مشيرا إلى أن هناك عددا كبيرا من المفقودين ممن سحبتهم مياه الفيضانات.



وأكد المصدر، أن الأرقام غير نهائية، والحصيلة مرشحة للارتفاع، لأن الفيضانات تضرب عدة ولايات، منها: أديامان، وغازي عنتاب، وكيليس، وماردين، وكهرمان مرعش.



هذا وحذرت السلطات من اشتداد الأمطار والفيضانات بشكل كبير في الأيام القادمة.

روسيا اليوم