الأربعاء 15-03-2023
الوكيل الاخباري

الحكومة تعرض التجربة الأردنية الغذائية على رومانيا

الذهب يتقلب.. تعرف على أسعار المعدن الأصفر محليا بعد التسعيرة الثالثة

تحذير جديد بشأن الأحوال الجوية في الأردن اليوم

تطورات إصدار عفو عام يشمل جميع القضايا في الأردن

هام من الضمان للذين تم تعليق تطبيق تأمين الشيخوخة عنهم

جامعة تقرر تأجيل الاقتطاعات على رواتب العاملين لشهرين

الجيش الروسي يعلن تدمير أسلحة أمريكية في أوكرانيا

بدء التشغيل التجاري لمطار عمّان المدني العام المقبل

فرنسا.. النقابات تعلن يوما إضافيا من الإضرابات

ارتفاع مساحة الأبنية المرخصة في المملكة خلال كانون الثاني

الأربعاء، 15-03-2023 12:11 م

بعد الزلزال.. كارثة جديدة تجتاح تركيا

turkey-Flood


الوكيل الإخباري-أعلنت السلطات التركية اليوم الأربعاء، مقتل وفقدان عدد من الأشخاص في مدينتي أديامان وشانلي أورفا، إثر فيضانات قوية تضرب جنوب البلاد.

اضافة اعلان

 

وأفاد مصدر ، بارتفاع عدد قتلى الفيضانات في شانلي أورفا إلى 4، وأديامان إلى 4، ما يرفع حصيلة القتلى بالفيضانات حتى الآن إلى 8، مشيرا إلى أن هناك عددا كبيرا من المفقودين ممن سحبتهم مياه الفيضانات.

وأكد المصدر، أن الأرقام غير نهائية، والحصيلة مرشحة للارتفاع، لأن الفيضانات تضرب عدة ولايات، منها: أديامان، وغازي عنتاب، وكيليس، وماردين، وكهرمان مرعش.

هذا وحذرت السلطات من اشتداد الأمطار والفيضانات بشكل كبير في الأيام القادمة.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
2021-637744027453822512-382

الجيش الروسي يعلن تدمير أسلحة أمريكية في أوكرانيا

641195804236040bad04818f

فرنسا.. النقابات تعلن يوما إضافيا من الإضرابات

641188e44c59b7643c1c9f3e

شمخاني يزور الإمارات الخميس

94556

طائرات "يوروفايتر" تعترض طائرة الرئيس الألماني قبل هبوطها في إستونيا

641179a342360446136ddcd0

وقود يتسرب من طائرة أمريكية بعد إقلاعها

641168204c59b740637ab7c3

أوزبكستان.. مشروع تعديل الدستور لرفع مدة ولاية الرئيس

أخبار متعلقة
image (46)

54 قتيلاً حصيلة ضحايا فيضانات البرازيل

ا

19 قتيلا على الأقل جراء عاصفة في البرازيل

63ef16854236043586513570

ارتفاع عدد قتلى الزلزال في تركيا إلى 38044 شخصا