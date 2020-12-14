بعد انتخابات الرئاسة الامريكية .. المجمع الانتخابي امام يوم حاسم

الوكيل الاخباري - يدلي أعضاء المجمع الانتخابي الأمريكي بأصواتهم، اليوم الإثنين، بحسب ما ينص الدستور لإضفاء صفة رسمية على فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، الذي من المتوقع أن يحصل على 306 أصوات، مقابل 232 صوتاً للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب. فيما يجتمع الكونغرس في 6 يناير القادم لفرز الأصوات الانتخابية والتصديق بشكل نهائي على الفائز بالرئاسة ونائبه.



يأتي ذلك فيما شارك المئات من مؤيدي ترمب في تظاهرة بالعاصمة واشنطن، رفضاً لنتائج الانتخابات الرئاسية. وتجمع المتظاهرون في شوارع العاصمة، أمس الأول قبل يومين من تصويت المجمع الانتخابي على فوز جو بايدن بالرئاسة، مطالبين بأربع سنوات إضافية لترمب.

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المصدر - عكاظ



