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الإثنين، 29-03-2021 03:09 م

بعد انتهاء أزمة قناة السويس ... حريق هائل في أحد المصانع الكبيرة بمصر

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الوكيل الاخباري - شب حريق هائل في أحد المصانع الكبيرة الموجودة على طريق (مصر– إسكندرية) الصحراوي، بعدما خرجت ألسنة لهب عظيمة خارج المصنع .

وقال مصدر أمني لصحيفة "الوطن" المصرية، إن قوات الحماية المدنية قامت بدفع عدد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحادث، من أجل السيطرة على الحريق، بالإضافة إلى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لتقديم المساعدة في حال وجود مصابين أو ضحايا.

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وكان الحريق اندلع في مصنع إسكندرية للكارتون الموجود في الكيلو 59 من طريق مصر – إسكندرية الصحراوي، وبدأ في حوالي الساعة 11 صباحا، بحسب قول محمد السيد، موظف بإدارة الماليات للمصنع.

 

المصدر - روسيا اليوم 


 




 

 


 

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