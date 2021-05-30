بعد انقطاع لما يقارب العام.. مارتن غريفيث يصل إلى صنعاء اليوم

الوكيل الاخباري - أفادت وسائل اعلامية بأنه من المنتظر أن يصل المبعوث الأممي، مارتن غريفيث ، اليوم ، إلى صنعاء ، بعد قطيعة دامت لما يقارب العام ، إذ أن صنعاء كانت ترفض استقباله بدعوى انحيازه للتحالف.

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وكان مارتن غريفيث قد قال في ختام زيارة إلى العاصمة العمانية مسقط ، إنه لا يزال بإمكان الأطراف اليمنية اغتنام الفرصة وإحراز تقدم نحو حل النزاع.

المصدر - روسيا اليوم