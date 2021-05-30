الأحد 30-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الزعيم الكوري يعدم رجلاً لسبب غريب !

الدراسات الاستراتيجية: 57% من الأردنيين لا يثقون بالحكومة

تطور هام في أزمة تجميد النائب اسامة العجارمة

وزارة الصحة : هكذا نستعد لسلالة كورونا الفيتنامية

وزير الصحة يجري تشكيلات إدارية في الوزارة

تحذير حكومي صارم بالعودة الى حظر التجول والاجراءات المشددة

الغذاء والدواء لـ الوكيل : تم تصنيع دواء 'كولشيسين' محليا

وزارة الخارجية : إطلاق خدمة إصدار وتجديد الجوازات إلكترونياً-وثيقة

رئيس مجلس الأعيان: هناك جهات تحاول استغلال الأحداث وزرع الفتنة

اعلان صادر عن الأمن العام

الأحد، 30-05-2021 12:34 م

بعد انقطاع لما يقارب العام.. مارتن غريفيث يصل إلى صنعاء اليوم

60b34bda42360403374a58a6


الوكيل الاخباري - أفادت وسائل اعلامية بأنه من المنتظر أن يصل المبعوث الأممي، مارتن غريفيث ، اليوم ، إلى صنعاء ، بعد قطيعة دامت لما يقارب العام ، إذ أن صنعاء كانت ترفض استقباله بدعوى انحيازه للتحالف.

اضافة اعلان
 

وكان مارتن غريفيث قد قال في ختام زيارة إلى العاصمة العمانية مسقط ، إنه لا يزال بإمكان الأطراف اليمنية اغتنام الفرصة وإحراز تقدم نحو حل النزاع.

 

المصدر - روسيا اليوم

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
5eacb83542360434a212d2f9

زعيم كوريا الشمالية يأمر بإعدام شخص بسبب 'فلاش ميموري'!

1-1254726

رسائل حفتر للميليشيات المسلحة.. فرصة أخيرة قبل 'فرض السلام'

fb51e178b3

زلزال بقوة 4.7 درجة في شمال شرق إيران

الشيخ-مشعل-الأحمد-الجابر-الصباح-4

ولي العهد الكويتي يزور السعودية

53060119_303

مجلس الوزراء البريطاني يرفض التعليق على 'الزواج السري' لبوريس جونسون!

2019-08-01t192700z_891339455_rc1a3276d760_rtrmadp_3_brazil-environment

البرازيل: احتجاجات شعبية على حكومة بولسونارو