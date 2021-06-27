الأحد 27-06-2021
الوكيل الاخباري

الزراعة تنجز المرحلة الأولى من النظام الالكتروني لرصد الأمراض

'الأمن العام' تحذر من الكتلة الهوائية الحارة

تعرف على الدول المرجح انضمامها للقمة الثلاثية الأردنية المصرية العراقية

بالفيديو.. بعد إصابته من قبل سمكة قرش في العقبة 'جمعية الغوص' ترد

الملك يغادر أرض الوطن إلى العراق

'السير' تدعو المواطنين لتفقد مركباتهم خلال موجة الحر

دودين لـ الوكيل : ساعات الحظر الجزئي في العيد وفق المرحلة الثانية

مشاريع إعمار وصيانة لمقامات الصحابة والأنبياء

توقف الضخ المائي عن مناطق في قصبة الكرك

الحكومة تذلل العقبات أمام العمالة المصرية

الأحد، 27-06-2021 08:07 ص

بعد رصد عيوب إنشائية فيه

بعد انهيار مبنى فلوريدا.. السلطات الأمريكية تخلي برجا مماثلا

انهيار
المبنى المنهار في فلوريدا


الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات في بلدة سيرفسايد بولاية فلوريدا الأمريكية، حيث انهار مبنى سكني قبل يومين، أنها ستساعد على إخلاء برج مماثل قريب، من سكانه بعد رصد عيوب إنشائية فيه.

اضافة اعلان


وقال تشارلز بوركيت رئيس بلدية سيرفسايد : "أود أن أكون قادرا على القول إنه آمن ولا يمكنني ذلك الآن".


وأضاف: "وبقدر كبير من الحذر، ربما يكون من الحكمة السماح للناس بالانتقال لبضعة أسابيع بينما نتحقق من الأمر".


وأكدت هذه الخطوة الارتباك والغموض المحيطين بالانهيار المفاجئ لمبنى تشامبلين تاورز ساوث المكون من 12 طابقا والذي خلف أربعة ضحاياو159 مفقودا ببلدة سيرفسايد الساحلية قرب ميامي.


وكان المبنى الذي أنشئ قبل 40 عاما يخضع لإصلاحات بعد مراجعة أجريت عام 2018 ووجدت ضررا إنشائيا كبيرا بالمبنى.

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
248

ترامب: روسيا تهين الولايات المتحدة في ظل حكم بايدن

1950603203b69fe7e6157ea2dc0caca76c4ac8e50e

الهند: انفجاران داخل قاعدة جوية

غرق

غرق 10 يخوت إثر حريق بمرسى في هونغ كونغ

60d7f83a42360472c6053c5c

ألمانيا قلقة من اندلاع صراع مسلح مع روسيا

تحالف

' التحالف العربي ' يعلن تدمير صاروخ بالستي أطلقه الحوثيون باتجاه مدينة نجران

3

لبنان.. جرحى في اشتباك بين الجيش ومحتجين

أخبار متعلقة
132dce7e-9ca4-40d3-b884-5d495bc46f47_16x9_1200x676

فيديو صادم لعمارة ميامي وهي تنهار ومن المفقودين '20 إسرائيليا' - شاهد

158-050304-dead-wounded-shooting-american_700x400

الشرطة الأمريكية: قتيلان و20 جريحا على الأقل جراء إطلاق نار في ميامي

wwwww

إصابة 7 أشخاص بإطلاق نار في ميامي