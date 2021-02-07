بعد تسببه في رعب الأهالي.. الأمن المصري يكشف تفاصيل فيديو خطف الأطفال

الوكيل الاخباري - كشفت وزارة الداخلية المصرية اليوم الأحد في بيان رسمي تفاصيل جديدة بشأن صاحب فيديو خطف أطفال كرداسة.

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وبحسب بيان صادر عن الوزارة نشرته بوابة "أخبار اليوم" المصرية، فإن الأجهزة الأمنية قامت بفحص الفيديو المتداول، لتكتشف من خلال التحريات أن صاحب الفيديو مصاب بتأخر عقلي.



وقال البيان إنه قد تم ورود بلاغ لقسم شرطة كرداسة، بمديرية أمن الجيزة، من أحد المواطنين مقيم بدائرة المركز، وبصحبته الشخص المعني بمقطع الفيديو، وهو في عمر الـ14 سنة، ومقيم بدائرة المركز، ومصاب بكدمات في الوجه.



وأوضح أن الشخص الأول أكد أن ابنته وهي طفلة في عمر الـ10، كانت تسير في محيط سكنها، ثم قام هذا الشخص بمضايقتها ومحاولة إمساك يدها، فاستغاثت بالأهالي وتمكنوا من ضبطه والتعدي عليه بالضرب، محدثين إصابته المشار إليها.



وأشار البيان إلى أنه بمواجهة الثاني، والذي تظهر عليه علامات التأخر العقلي، أقر بارتكابه الواقعة بقصد المزاح، وعلل ما به من إصابات نتيجة تعدي الأهالي عليه.



وأكد البيان أن اعتراف المتهم بالخطف أمام الفيديو جاء نتيجة تعرضه للتعدي من الأهالي أثناء ضبطه، خشية من بطشهم، لافتا إلى أن الشخص الذي ادعى أنه يقوم بخطف الأطفال لصالحه، تبين أنه شريك لشقيقه بأحد المطاعم، وبسؤاله نفى ما جاء بمقطع الفيديو، وبسؤال شقيق المتهم قرر أن المذكور، يعاني من تأخر عقلي، ودائم ترك المنزل والغياب عنه لفترات، وأن ادعائه بما جاء بمقطع الفيديو كان خوفًا من بطش الأهالى.



وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت مقطع فيديو لشخص تبين أنه مقيم بكرداسة "منطقة بمحافظة الجيزة جنوب القاهرة" يقول "أنا بخطف العيال وببيعهم"، مما تسبب في حالة من القلق للمواطنين في هذه المنطقة.







المصدر : سبوتنك



