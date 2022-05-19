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الخميس، 19-05-2022 09:06 م

بعد تفشي جدري القرود.. الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر

جدري-القرود


الوكيل الإخباري - أصبحت إيطاليا والسويد أحدث دولتين تسجلان، اليوم الخميس، حالات إصابة بمرض "جدري القرود" الفيروسي النادر، في الوقت الذي أعلنت فيه بريطانيا وإسبانيا والبرتغال والولايات المتحدة بالفعل عن تعاملها مع تفشي ذلك المرض.

ودعت منظمة الصحة العالمية، المشغولة حالياً بالفعل بمواجهة جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) التي ضربت العالم على مدى السنوات الثلاث الماضية، إلى تتبع قوي للمخالطين للحالات المصابة.

وينتشر جدري القرود في وسط وغرب أفريقيا، وفي معظم الأحوال بالقرب من الغابات الاستوائية المطيرة، وهو يعد من الأمراض المتوطنة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تم اكتشافه لأول مرة بين البشر في عام 1970.

ويشار إلى إمكانية انتقال المرض من شخص لآخر عبر الهواء أو الاتصال الجسدي الوثيق أو مشاركة الملابس أو الأشياء الملوثة.

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صحيفة الاقتصادية


 




 

 


 

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