بعد حادثة اشتعال إطار طائرة سعودية في مطار بيشاور بباكستان... إغلاق المطار لمدة 24 ساعة

الوكيل الإخباري- تعرضت طائرة من طراز A330R تابعة للخطوط السعودية إلى حريق في أحد الإطارات اليوم (الخميس)، أثناء هبوطها بمطار بيشاور الدولي في باكستان، قادمة من الرياض.



وأصدرت شركة الخطوط السعودية بياناً أكدت فيه أن جميع الركاب تم إجلاؤهم عبر زلاجات النجاة بأمان ولم تقع أي إصابات، فيما تخضع الطائرة حالياً لإجراءات التقييم الفني من قبل المختصين.



ووفقاً لوسائل إعلام باكستانية، فإن الحريق اندلع في عجلات هبوط طائرة الخطوط الجوية السعودية رقم SV-792 القادمة من الرياض أثناء هبوطها في مطار بيشاور، وأبلغ مراقب الحركة الجوية السلطات عن الحريق، حيث أدى الحادث إلى تفعيل بروتوكولات الطوارئ حيث تم إجلاء 276 راكباً وأفراد الطاقم المكون من 21 فرداً فوراً.



وتابعت أنه عند هبوط الطائرة، استجابت فرق الإطفاء على الفور وتمكنت من إخماد النيران، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات بين الركاب أو أفراد الطاقم، في حين تجري سلطات المطار وخبراء الطيران تحقيقات لمعرفة السبب الدقيق للحادثة.



وفي أعقاب الحادث، أُعلن إغلاق المطار لمدة 24 ساعة بسبب وجود الطائرة على ممرات المطار، ووفقاً لإشعار إلى الطيارين، فإن مدة إغلاق المدرج ستكون من الساعة 10:35 صباح اليوم حتى نفس الوقت غداً، وسيتم تحويل جميع الرحلات الجوية القادمة إلى مطار بيشاور إلى مطارات بديلة.



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عكاظ