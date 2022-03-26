بعد حادثة ريان .. وفاة طفل سقط ببئر بعمق 72 متراً في الامارات -تفاصيل

الوكيل الإخباري-توفي طفل، عمره 3 سنوات، بعد أن سقط في بئر بعمق أكثر من 70 متراً، بمدينة العين جنوب شرقي الإمارات.

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وقالت هيئة أبوظبي للدفاع المدني إنها تعاملت مساء الجمعة، مع حادث سقوط طفل في بئر عمقه 72 متراً عن سطح البئر بمنطقة الظاهر في مدينة العين مما أدى إلى وفاته.



ودعت الهيئة في منشور لها على "إنستغرام" الأفراد إلى "التأكد من ردم أية آبار أو حفر في محيط المنازل أو المناطق القريبة منها حرصا ووقاية للأطفال وللحفاظ على سلامتهم وعدم تعريضهم للخطر".



وتعيد الحادثة إلى الأذهان سقوط الطفل المغربي ريان الذي توفي بداية فبراير الماضي بعد أن سقط وعلق في بئر ضيقة لأربعة أيام، في حادثة هزت العالم.

وناشدت الهيئة أفراد المجتمع بعدم تداول أي معلومات غير صحيحة أو نشر صور ومعلومات تمس خصوصية أهل الطفل.



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