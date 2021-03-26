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الجمعة، 26-03-2021 04:25 م

الحادثة هزّت مصر

بعد حادث قطاري صعيد مصر.. السيسي يتوعد المتورطين

سي
عبد الفتاح السيسي


الوكيل الإخباري - أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أنه "تابع عن كثب الحادث الأليم الذي وقع بتصادم قطارين في محافظة سوهاج".

وقال الرئيس المصري في منشور عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "إن الألم الذي يعتصر قلوبنا اليوم، لن يزيدنا إلا إصرارا على إنهاء مثل هذا النمط من الكوارث، ولقد وجهت رئاسة الوزراء وكافة الأجهزة المعنية بالتواجد بموقع  الحادث والمتابعة المستمرة وموافاتي بكافة التطورات والتقارير المتعلقة بالموقف على مدار اللحظة".

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وتابع: "على أن ينال الجزاء الرادع كل من تسبب في هذا الحادث الأليم بإهمال أو بفساد أو بسواه، دون استثناء ولا تلكؤ ولا مماطلة".


وأوضح: "إنني إذ أتوجه بكامل العزاء لأسر الشهداء الذين لقوا ربهم اليوم، أقدم لأسر المصابين كامل المواساة والدعم وأمنياتي بالشفاء العاجل إن شاء الله، وأوجه الأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتوفير التعويض اللائق لأسر الشهداء والضحايا".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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