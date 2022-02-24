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الخميس، 24-02-2022 01:33 م

بعد دعم إسرائيل لأوكرانيا.. موسكو توجه رسالة إلى تل أبيب

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الوكيل الإخباري - قالت صحيفة "هآرتس" إنه بعد وقت قصير من نشر بيان دعم الاحتلال الإسرائيلي لأوكرانيا، "وجهت موسكو رسالة إلى تل أبيب بتأكيد عدم اعترافها بسيادة الاحتلال الإسرائيلي على مرتفعات الجولان".

وذكرت الصحيفة العبرية أنه في إحاطة شهرية حول صراع الاحتلال الإسرائيلي مع الفلسطينيين في مجلس الأمن الدولي يوم أمس الأربعاء، هاجم نائب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، الاحتلال الإسرائيلي وأكد موقف روسيا بعدم الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان، وأنها جزء لا يتجزأ من سوريا".

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وقال بوليانسكي: "نحن قلقون من خطط تل أبيب المعلنة لتوسيع النشاط الاستيطاني في مرتفعات الجولان المحتلة، الأمر الذي يتعارض مع أحكام اتفاقية جنيف لعام 1949. لا تعترف روسيا بسيادة الاحتلال الإسرائيلي على مرتفعات الجولان التي هي جزء من سوريا".

وأشارت الصحيفة إلى أن "هذه التصريحات تأتي بعد أن أصدرت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي، ولأول مرة منذ اندلاع الصراع بيانا يؤيد أوكرانيا"، لافتة إلى أن "إسرائيل امتنعت عمدا عن ذكر روسيا أو الرئيس فلاديمير بوتين في البيان الرسمي لمنع نشوب صراع من شأنه أن يجعل من الصعب على الاحتلال الإسرائيلي مواصلة هجماته في سوريا".


وجاء في بيان خارجية الاحتلال الإسرائيلي: "تدعم إسرائيل وحدة أراضي وسيادة أوكرانيا وتعرب عن قلقها على رفاهية 8000 إسرائيلي في أوكرانيا وعلى مصير الجالية اليهودية".

 

RT


 




 

 


 

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