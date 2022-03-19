السبت 19-03-2022
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السبت، 19-03-2022 10:45 ص

بعد رفع القيود .. مشهد يشرح القلب للمعتمرين حول الكعبة -فيديو

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الوكيل الإخباري-وثق مقطع فيديو نشرته وزارة الحج والعمرة السعودية لقطات لزحام المعتمرين حول الكعبة فجر أمس الجمعة ، بعد رفع القيود والاجراءات الاحترازية .

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وكانت قد أعلنت وزارة الحج والعمرة في 5 اذار ، انه تم إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والاستمرار بإلزام لبس الكمامة أثناء التواجد فيهما  بدءا من أول صلاة فجر في ال 6من اذار.

 

 

 




 

 


 

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