بعد رفع القيود .. مشهد يشرح القلب للمعتمرين حول الكعبة -فيديو

الوكيل الإخباري-وثق مقطع فيديو نشرته وزارة الحج والعمرة السعودية لقطات لزحام المعتمرين حول الكعبة فجر أمس الجمعة ، بعد رفع القيود والاجراءات الاحترازية .
وكانت قد أعلنت وزارة الحج والعمرة في 5 اذار ، انه تم إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والاستمرار بإلزام لبس الكمامة أثناء التواجد فيهما بدءا من أول صلاة فجر في ال 6من اذار.
ضيوف الرحمن أثناء العمرة فجر هذا اليوم 🕋#مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق pic.twitter.com/ktR0gdYl4J— وزارة الحج والعمرة (@HajMinistry) March 18, 2022