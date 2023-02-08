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الأربعاء، 08-02-2023 11:59 م

بعد زلزال تركيا وسوريا.. ولاية أميركية تخشى المصير ذاته

المفوضية-الأوروبية


الوكيل الاخباري - لم يكن الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، قبل يومين، سوى تحذير جديد بالنسبة الخطر المحدق بولاية كاليفورنيا الأميركية، التي قد تتعرض لهذه الكارثة عاجلا أو آجلا.

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ومشكلة ولاية كاليفورنيا، بحسب صحيفة "لوس أنجلوس تايمز"، هي أنها تقع في منطقة نشطة زلزاليا.


وكاليفورنيا من الولايات الأميركية التي تشهد عددا كبيرا من الزلازل.


وخلال الأيام المنقضية من شهر فبراير الجاري، وقعت 10 زلازل في كاليفورنيا لكنها لم تتجاوز 3.5 درجة، مما يعني أنها ضعيفة.


والسبب في ذلك أن الولاية تقع صدع على ما يعرف بـ"فالق سان أندرياس"، الذي يمتد عميق أسفل أراضي الولاية، وهو عبارة عن منطقة تتلاقى فيها صفيحتان تكتونيتان، مما يجعل فرص حدوث الزلال واردا للغاية كون الزلازل، وهي طاقة كبيرة، تنطلق نتيجة حركة هذه الصفائح.


ويبدو أن القلق من زلزال يضرب الولاية يثير فزع السكان، بعد زلزال تركيا وسوريا، إذ حصد البحث عن حدود الصفائح التكتونية التي تقع فوقها الولاية في "غوغل" أرقاما فلكية خلال اليومين الماضيين. ( سكاي نيوز )


 




 

 


 

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