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الخميس، 12-05-2022 03:00 م

بعد ساعات من تسجيل أول إصابة بكورونا.. كوريا الشمالية تطلق صواريخ بالستية

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الوكيل الاخباري- أطلقت كوريا الشمالية ثلاثة صواريخ بالستية، وفق ما أعلن جيش كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، بعد ساعات من إعلان بيونغ يانغ أولى الإصابات بكوفيد في البلاد.

وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة الكوري الجنوبي ”رصد جيشنا نحو الساعة الـ18,29 (09,29 ت غ) إطلاق ثلاثة صواريخ بالستية قصيرة المدى من منطقة سونان في بيونغ يانغ“، مضيفا أن الصواريخ أطلقت باتجاه بحر اليابان.

وأكدت وزارة الدفاع اليابانية بدورها عملية الإطلاق وقال خفر سواحلها لوكالة ”فرانس برس“ أنه أصدر تحذيرا بشأن السلامة للسفن مفاده بأن ”كوريا الشمالية أطلقت صاروخا على ما يبدو“.

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