الجمعة 19-01-2024
الوكيل الاخباري
 

الأمم المتحدة: قيود إسرائيل تؤثر على عمليات الإغاثة

يونيسيف: 20 ألف طفل ولدوا في جحيم الحرب في غزة

استشهاد طفل برصاص الاحتلال بالضفة

وسائل اعلام : باكستان قررت إنهاء الأزمة مع إيران

الأجواء الدافئة تدفع المواطنين للتنزه في عجلون

حزب الله يقصف مواقع إسرائيلية

الرئيس الفرنسي: نتواصل مع قطر للعمل سويا على إطلاق الرهائن في غزة

فقدان أثر مركبة هبوط أميركية بعد دخولها غلاف الأرض

صور- مظاهرات حاشدة في اليمن دعما لقطاع غزة

أونروا: العنف الإسرائيلي بلغ أعلى مستوياته بالضفة

الجمعة، 19-01-2024 09:00 م

بعد فشل هجومها المضاد.. أوكرانيا تخصص مبلغا قياسيا لبناء خطوط دفاعية

65aaa5a54236045970625e51


الوكيل الإخباري - أعلن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال أن حكومة كييف قررت تخصيص حزمة أموال قياسية لبناء الخطوط الدفاعية تبلغ حوالي 466 مليون دولار.

اضافة اعلان


وقال شميغال في اجتماع للحكومة: "اليوم نخصص مبلغا قياسيا لتطوير الخطوط الدفاعية. نحن نتحدث عن 17.5 مليار غريفنيا (حوالي 466 مليون دولار)، سيتم إنفاقها على بناء الهياكل الهندسية والتحصينات والمعدات ذات الصلة ونظام التحصين والسياج غير المتفجر".


ووفقا لرئيس الوزراء الأوكراني، سيتم إرسال الأموال إلى الهيئات والإدارات المحلية ذات الصلة. وأوضح ممثل الحكومة في البرلمان الأوكراني تاراس ميلنيشوك أنه سيتم تخصيص الأموال من صندوق احتياطي ميزانية الدولة على "أساس غير قابل للاسترداد".


وبالعودة إلى ديسمبر 2023، قالت البرلمانية الأوكرانية، ألكسندرا أوستينوفا، إنه بسبب مشاكل تلقي المساعدة من الدول الغربية، سيتعين على كييف اتخاذ موقف دفاعي، لذلك تقوم أوكرانيا ببناء ثلاثة خطوط من التحصينات.


وأعلن الرئيس الأوكراني السابق بيوتر بوروشينكو من على منصة البرلمان الأوكراني الوضع الصعب على الجبهة ودعا إلى استكمال بناء ثلاثة خطوط دفاع خلال شهرين أو ثلاثة أشهر.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
65aaa8624236045ba406856a

غالانت محذرا "حزب الله": سنعيد الأمن للشمال بعمل عسكري إذا لزم الأمر

65aaaf3f4236045af6750cb6

الحوثيون: عدوان أمريكي بريطاني جديد يستهدف مدينة الحديدة

WhatsApp Image 2024-01-19 at 8.23.21 PM

شركة طيران أميركية تمدد تعليق الرحلات لإسرائيل

65aa5c8c42360413fc60f489

الكرملين: ثقة الشعب الروسي بالرئيس بوتين مستقرة

2uIPj5B1fCUNFYTwR310umgD3bbKGwCsP90WvZ9G

"حزب الله": إسرائيل غير جاهزة للحرب

2996135_1705676570

وسائل اعلام : باكستان قررت إنهاء الأزمة مع إيران

أخبار متعلقة
6593b621423604495a539a58

انفجارات جديدة تهز كييف ومدنا أوكرانية أخرى

64cea5b34c59b74ee5018bbc (1)

بدء المشاورات في النيجر لتحديد مدة الفترة الانتقالية

6592afdc42360429ab1036e6

"تايمز": دول أوروبية تريد إطالة أمد النزاع في أوكرانيا حتى عام 2025 على الأقل

65925341423604537d49e8e1

في كييف.. إقرار بخسارة الحرب على عدة مستويات

658ff8084236042e992030cd

مدفيديف يكتب توقعات ساخرة لعام 2024

image

روسيا تستهدف كييف بأسراب من المسيّرات