الوكيل الإخباري - أعلن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال أن حكومة كييف قررت تخصيص حزمة أموال قياسية لبناء الخطوط الدفاعية تبلغ حوالي 466 مليون دولار.

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وقال شميغال في اجتماع للحكومة: "اليوم نخصص مبلغا قياسيا لتطوير الخطوط الدفاعية. نحن نتحدث عن 17.5 مليار غريفنيا (حوالي 466 مليون دولار)، سيتم إنفاقها على بناء الهياكل الهندسية والتحصينات والمعدات ذات الصلة ونظام التحصين والسياج غير المتفجر".



ووفقا لرئيس الوزراء الأوكراني، سيتم إرسال الأموال إلى الهيئات والإدارات المحلية ذات الصلة. وأوضح ممثل الحكومة في البرلمان الأوكراني تاراس ميلنيشوك أنه سيتم تخصيص الأموال من صندوق احتياطي ميزانية الدولة على "أساس غير قابل للاسترداد".



وبالعودة إلى ديسمبر 2023، قالت البرلمانية الأوكرانية، ألكسندرا أوستينوفا، إنه بسبب مشاكل تلقي المساعدة من الدول الغربية، سيتعين على كييف اتخاذ موقف دفاعي، لذلك تقوم أوكرانيا ببناء ثلاثة خطوط من التحصينات.



وأعلن الرئيس الأوكراني السابق بيوتر بوروشينكو من على منصة البرلمان الأوكراني الوضع الصعب على الجبهة ودعا إلى استكمال بناء ثلاثة خطوط دفاع خلال شهرين أو ثلاثة أشهر.

RT