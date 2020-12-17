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الخميس، 17-12-2020 02:21 م

دون معاناته من أعراض

بعد لقائه ماكرون .. رئيس الوزراء البرتغالي يعزل نفسه

طكم
رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون


الوكيل الإخباري - قال مكتب رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا، إن الأخير عزل نفسه وألغى رحلته الرسمية، بعد أقل من 24 ساعة من لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا.

وأكد المكتب في بيان أن كوستا لا يعاني من أي أعراض وينتظر نتيجة اختبار فيروس كورونا الذي قام به في وقت سابق اليوم الخميس.

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وبين ، أن الفحص كان مقررا بالفعل قبل رحلته الرسمية إلى ساو تومي وبرينسيبي وغينيا بيساو في الفترة من 18 إلى 20 ديسمبر.


وقال البيان إن "رئيس الوزراء قرر إلغاء الرحلة وسيحافظ على جميع الأنشطة التنفيذية وجدول العمل، وسيستمر القيام بعمله عن بعد".


يذكر أن ماكرون استقبل كوستا في قصر الإليزيه يوم أمس الأربعاء، حيث ناقشا أولويات رئاسة البرتغال المقبلة للمجلس الأوروبي، والتي تبدأ الشهر المقبل.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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