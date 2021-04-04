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الأحد، 04-04-2021 11:06 ص

بعد موجة سخرية.. سائق حفار تعويم السفينة الجانحة يتحدث عن خطورة العملية

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الوكيل الاخباري - كشف عبد الله شحتة، سائق أحد أكبر الحفارات المشاركة في عملية تعويم السفينة الجانحة "إيفرغيفن" عن كواليس نجاح عملية التعويم لاستعادة الحركة في أحد أهم الممرات الملاحية في العالم.

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وقال شحتة، لصحيفة "اليوم السابع"، إن "التحدي الأعظم لنا بإنهاء الأزمة فى أسرع وقت وبأقل خسائر، وهو ما دفعنا للعمل مع أول ساعات الأزمة، حيث علمت بالمشكلة أثناء ذهابي إلى مسكنى لكي أنام، وفوجئت باتصال ليتم استدعائي على الفور، وكان بينى وبين السفينة حوالى كيلومتر ونصف ".

وتابع: "توجهت إلى هناك واطلعت على المكان فوجدته خطرا جدا، حيث إن السفينة ضحلت فى حدود 11 مترا داخل الشاطئ الرملي، وكان العمل فيه خطورة، وموضع السفينة يثير الرعب فتشعر بأن فوقك مدينة كاملة وأي خطأ سوف يطيح بالسفينة وأنا والحفار".

 



وأضاف: "كنا نعمل في ظروف جوية صعبة جدا، خاصة أول يومين، واستطعنا توفير مدخل الكراكة مشهور لبدء أعمال التكريك حول السفينة، لكن كان الحفار هو أقرب وسيلة وأكثر أمانا في الحفر حول المقدمة".


وأضاف شحتة: "كنت أعمل بحرص شديد، حيث قمت بقراءة القرآن والشهادتين وبدأت العمل، حيث إن الموقف صعب جدًا، وكانت السفينة معرضة أن تميل فى أى اتجاه وكانت هى الكارثة الكبرى، وظللت أعمل ما يقرب من 19 ساعة يوميًا على حفار صغير للتجهيز للكراكة مشهور والمساعدة فى التعميق حول السفينة".


وتابع: "الأزمة كانت كبيرة، حيث إنه لا يوجد مكان للمرور من أمام أو خلف السفينة ولا تستطيع أن يصلك إمداد، والمتابعة الكبيرة لكل الدول للأزمة دفعتنا لأن نحاول إنهائها فى أسرع وقت".


وتطرق شحتة لموجة السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي التي تعرض لها الحفار بسبب صغر حجمه مقارنة بحجم السفينة، وقال "لم ألتفت لكل ما قيل على مواقع التواصل الاجتماعى من سخرية من صغر حجم الحفار بالنسبة للمركب الضخم، وقررت الرد بعد انتهاء الأزمة، وفعلا كتبت بعد تعويم السفينة لقد انتهت، إشارة إلى أن ما تخوضون فيه واعتباره أزمة كبيرة انتهى بذلك الحفار الصغير".


يذكر أن هيئة قناة السويس كانت قد أصدرت بيانا، السبت، أعلنت فيه اكتمال عبور كافة السفن المنتظرة بالمجرى الملاحي للقناة منذ جنوح سفينة الحاويات إيفرغيفن.

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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