الثلاثاء 31-08-2021
الوكيل الاخباري

بعد 20 عاما.. انسحاب القوات الأميركية بالكامل من أفغانستان

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الثلاثاء، 31-08-2021 01:18 ص

بعد 20 عاما.. انسحاب القوات الأميركية بالكامل من أفغانستان

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الوكيل الإخباري - أعلن الجيش الأميركي مساء الاثنين، أنه انسحب بالكامل من أفغانستان، بعد نحو 20 عاما من غزو البلاد.

وقال قائد القيادة المركزية الأميركية كينيث ماكنزي في مؤتمر صحفي، إن الجيش أكمل سحب قواته من أفغانستان، مضيفا أن السفير الأميركي كان على متن آخر رحلة.

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وأوضح ماكنزي: "هذه الليلة انتهت مهمة الولايات المتحدة العسكرية في أفغانستان، بعد نحو 20 عاما".


وقال إن الطائرات العسكرية الأميركية والتابعة للتحالف، أجلت أكثر من 123 ألف مدني من أفغانستان.

 

وأضاف ماكينزي: "أخرجنا معنا كل الطيارين العسكريين الأفغان مع عائلاتهم". 


ومن جهة أخرى، كشف المسؤول العسكري البارز أن الولايات المتحدة عطلت عشرات الطائرات والآليات في مطار كابول "بشكل كامل".


إلا أنه أضاف: "لم نعطّل المطار بالكامل. حافظنا على معدات أساسية فيه لتشغيله مستقبلا، ونحن مستعدون لتقديم المساعدة".


وأقر قائد القيادة المركزية أن حركة طالبان "بذلت جهدا جيدا لتأمين المطار لتسهيل الانسحاب الأميركي من أفغانستان".
وأكد أن الحركة "ستواجه تحديا لتأمين كابول"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة ستحتفظ بحقها في ملاحقة الارهابيين داخل أفغانستان في أي وقت مستقبلا".

 

سكاي نيوز  

 

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