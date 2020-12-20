الأحد 20-12-2020
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الأحد، 20-12-2020 10:44 م

بغداد : استهداف السفارة الأميركية بصواريخ كاتيوشا

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الوكيل الاخباري - تعرضت السفارة الأميركية ببغداد، اليوم الأحد، لهجوم صاروخي مكثف، فيما تم التصدي للصواريخ وابطالها.
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وقال مصدر أمني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) ببغداد، إنه تم استهداف محيط المنطقة الخضراء بخمسة صواريخ كاتيوشا مساء اليوم، وأن منظومة مقاومة الصواريخ الأميركية المخصصة لحماية السفارة تصدت لها وأبطلتها قبل سقوطها.

وأكد المصدر انه وحتى اللحظة لم تعرف ان كانت هناك خسائر جراء الهجوم.

وكانت جماعات مسلحة مؤخرا اعلنت انها في حل من الهدنة التي التزمت بها في الأسابيع الماضية، وهددت بمعاودة ضرب السفارة الاميركية.

 




 

 


 

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