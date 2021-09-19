الأحد 19-09-2021
الوكيل الاخباري

متري مدانات أميناً عامّاً للمجلس الاقتصادي والاجتماعي

السجن لمعلم متقاعد قدم تقارير مزورة للمعلوليه

قطر تسجل 65 اصابة بفيروس كورونا

بغداد تؤكد أهمية المراقبة الدولية للانتخابات المقبلة

الضمان الاجتماعي تفتتح مكتبا لها بغرفة تجارة العقبة

الشخانبة يتفقد مدينة الحسن الرياضية والمراكز الشبابية بإربد

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء

التربية تحتفل بالمدارس الحائزة على جائزة المدرسة الدولية

الأردن ضيف شرف في مهرجان سماع الدولي احتفالاً بمئوية الدولة

البرلمان العربي يدعو إلى وقف التصعيد في الصومال

الأحد، 19-09-2021 08:20 م

بغداد تؤكد أهمية المراقبة الدولية للانتخابات المقبلة

61476adc4c59b730af742d7a


الوكيل الاخباري- أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الأحد، أهمية المراقبة الدولية للانتخابات، فيما اعتبرت ذلك "دعما لنزاهتها وشفافيتها".

وذكر بيان للمفوضية، أن "رئيس مجلس المفوضين القاضي جليل عدنان خلف، استقبل في مقر المفوضية ببغداد، سفير اليابان في العراق كوتارو سوزوكي، لبحث دور طوكيو في دعم العملية الانتخابية من خلال المشاركة في المراقبة الدولية".

وأضاف، أن "خلف أشاد بمواقف اليابان الداعمة لنجاح الانتخابات، وما قدمته من مساعدات لدعم جهود مواجهة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد".

وأشار رئيس مجلس المفوضين إلى ضرورة "المراقبة الدولية للعملية الانتخابية وتقييمها بكل حرية وحيادية من أجل تأكيد نزاهة الانتخابات وشفافيتها".

من جهته أبدى السفير الياباني رغبة بلاده في المشاركة بمراقبة الانتخابات المقبلة من خلال إرسال فريق مراقبة دولي للإسهام في تحقيق الشفافية والحيادية، وفقا للبيان.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات العراقية في العاشر من الشهر المقبل وفقا للموعد الذي حدده رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.

اضافة اعلان

 

المصدر: روسيا اليوم

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1

البرلمان العربي يدعو إلى وقف التصعيد في الصومال

6147578d4236040f76471d98

الأسد يصدر أمرا بخصوص جرحى العمليات الحربية

e

نقص الوقود يُهدد النظام الصحي اللبناني

w

الجزائر.. جثمان الرئيس السابق بوتفليقة يواري الثرى

w

فرنسا نسعى للحصول على توضيح بشأن تراجع أستراليا عن صفقة الغواصات

السيسي

السيسي يوجه بتعزيز منظومة دعم العاملين بمجال الفن

أخبار متعلقة
613cd1384236041d657b2ed9

العراق.. القبض على منسق ووالي الشمال في داعش

ج.jpg

العراق: وفاة جندي واصابة آخر بجروح في عملية إرهابية

1-1462512

تفاصيل تفكيك خلية لداعش خططت لضرب مواقع بكردستان العراق

1631131952575

هزة أرضية تضرب شمال العراق

6138dbf0423604172f323a67

العراق يعلن خسارة 5 آلاف ميغا واط بسبب انخفاض إطلاقات الغاز الإيراني

1-1462062

داعش يتبنى هجوما أدى لمقتل 10 رجال شرطة بالعراق