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الثلاثاء، 09-02-2021 01:19 م

تسهيلات بهذا الشأن

بغداد تكشف إمكانية إعادة فتح سفارتها في طرابلس

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علما العراق وليبيا


الوكيل الإخباري - كشفت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، إمكانية إعادة فتح سفارتها في العاصمة الليبية طرابلس، فيما أبدت الأخيرة تسهيلاتها بهذا الشأن.

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وذكر بيان للخارجية العراقية، أن "الوزير فؤاد حسين التقى وزير الخارجية الليبي محمد الطاهر سيالة، على هامش الاجتماع الوزاري الطارئ لجامعة الدول العربية، وبحثا العلاقات الثنائية وسبل التعاون المشترك".


وأشار الوزير العراقي إلى "إمكانية إعادة فتح السفارة العراقية في ليبيا، والقيام بدورها في تنشيط العمل السياسي والدبلوماسي، وبما يخدم مصالح البلدين الشقيقين، فضلا عن تقديم الخدمات والأعمال القنصلية للجالية العراقية المقيمة في ليبيا".


ووفقاً للبيان، فإن وزير الخارجية الليبي استعرض الوضع الحالي في بلاده وعوامل استقراره وسبل عودة الحياة الطبيعية فيها.
وأبدى سيالة "استعداد ليبيا لتقديم المساعدة والتسهيلات لعودة عمل السفارة العراقية في طرابلس، وتذليل كافة الصعوبات بهذا الشأن".

 

المصدر : روسيا اليوم

 

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