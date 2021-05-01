السبت 01-05-2021
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السبت، 01-05-2021 03:05 م

بغداد: سنبدأ عملية إجلاء العراقيين الموجودين في الهند خلال الساعات المقبلة

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الوكيل الإخباري - أعلن وزير النقل العراقي ناصر حسين الشبلي، جاهزية الخطوط الجوية العراقية لإجلاء العراقيين الموجودين في الهند خلال الساعات المقبلة.

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وقال الشبلي في بيان اليوم السبت، "منذ تفاقم الأوضاع الصحية في الهند بسبب فيروس كورونا المتحور، وتصاعد نداءات العراقيين القاطنين هناك، وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بالعمل من أجل الاستجابة لتلك النداءات، لذلك بدأنا تجهيز طائرة خاصة لهذا الغرض بعد إجراء عمليات الوقاية الصحية".


وأضاف أن "طواقم الخطوط الجوية العراقية جاهزة وعلى أهبة الاستعداد للبدء بعمليات الإجلاء خلال الساعات القادمة بعد استكمال موافقات الأمانة العامة ل‍مجلس الوزراء ولجنة الصحة والسلامة الوطنية".

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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