بغداد.. نجاة مرشح للانتخابات البرلمانية من محاولة اغتيال

الوكيل الاخباري - أفاد مصدر عراقي، أن مرشحًا للانتخابات البرلمانية نجا من محاولة اغتيال، مساء الجمعة، في العاصمة بغداد.



وقال النقيب حاتم الجابري إن مسلحين اثنين مجهولي الهوية كانا يستقلان دراجة نارية، فتحا النار من مسدسين على المرشح سدير الخفاجي، عندما كان يستقل سيارته في منطقة الكرادة وسط بغداد.



وأضاف أن "الخفاجي نجا من محاولة الاغتيال ولم يصب بأذى، واقتصر الأمر على تضرر سيارته جراء إصابتها بعدة طلقات نارية".

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