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الإثنين، 19-07-2021 02:17 م

بغداد والرياض تبحثان تعزيز التبادل التجاري بينهما

الكاظمي


الوكيل الإخباري- بحث رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، مع وزير التجارة السعودي ماجد القصبي، تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

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وبحسب بيان للحكومة العراقية، فإن "القصبي نقل تحيات وتهاني الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى رئيس مجلس الوزراء العراقي، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتمنياتهما بالمزيد من التقدم والازدهار لشعبي البلدين، وأبلغ الكاظمي الوزير الضيف، نقل تحياته وتهانيه بمناسبة عيد الأضحى المبارك إلى الملك السعودي وولي العهد".


وأضاف، أن "اللقاء بحث تنمية العلاقات الثنائية بين بغداد والرياض، وسبل تعزيز التعاون في مجالي الاقتصاد والاستثمار والعمل على تعزيز حركة التجارة البينية وتطويرها، وتجاوز العقبات وحالات التلكؤ، وتسهيل إجراءات التنفيذ بما يعزز التعاون الثنائي في مختلف المجالات".


ووفقا للبيان، فإن "الكاظمي أشاد بمستوى العلاقات التي تربط البلدين والحرص على تعزيزها، والتطلع إلى المزيد من آفاق التعاون المشترك في إطار المجلس التنسيقي العراقي السعودي، وبما يحقق مصالح شعبي البلدين".

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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