بغداد وموسكو تبحثان التعاون العسكري بين البلدين

الوكيل الإخباري- بحث رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، فالح الفياض، اليوم الاثنين، مع السفير الروسي لدى بغداد ايلبروس كوتراشيف التعاون العسكري مع موسكو.



وبحسب بيان لمكتب الفياض، فإنه استقبل كوتراشيف، وبحثا المستجدات الأمنية والسياسية التي تشهدها المنطقة.

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وأشار البيان إلى أن "الطرفين أكدا أهمية تعزيز التعاون المشترك بين البلدين لا سيما في المجالات العسكرية".

ونقل البيان عن السفير الروسي إشادته بدور الحشد الشعبي والقوات الأمنية في محاربة "عصابات داعش الإرهابية"، كما نقل عنه دعم بلاده للجهود العراقية الرامية إلى مكافحة الإرهاب، وفقا لمكتب الفياض.





المصدر: روسيا اليوم