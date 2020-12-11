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الجمعة، 11-12-2020 01:18 م

بقرار من السيسي.. لقاح كورونا مجانا للمصريين

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الوكيل الاخباري - وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الجمعة، بمنح لقاح فيروس كورونا المستجد مجانا للمصريين.

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وأكد وزير الدولة للإعلام، أسامة هيكل، أن الرئيس المصري وجه بإعطاء جرعات لقاح فيروس كورونا للمصريين مجانا، لافتا إلى أن الدفعات الأولى سيتم منحها للفئات الأكثر تعرضا للإصابة، كالأطباء وأطقم مستشفيات العزل وكبار السن، وبعض الفئات التي تمثل الإصابة خطورة على حياتهم.


وأوضح أن مصر هي "أول دولة في إفريقيا تحصل على لقاح فيروس كورونا، وثاني دولة عربية تحصل عليه بعد الإمارات".


وشدد هيكل على أن "الحرص على علاقات طيبة ومتوازنة مع الصين، ومشاركة مصر في التجارب الإكلينيكية للقاح، كانا من أهم أسباب الحصول عليه فور إقراره".


وأضاف وزير الدولة المصري للإعلام، أن وزيرة الصحة هالة زايد خضعت بنفسها للتجارب الإكلينيكية الأولية للقاح الصيني.


وأعلن هيكل أن هذا اللقاح حصل على موافقة الطوارئ من منظمة الصحة العالمية، وأن اللجنة العلمية بوزارة الصحة وافقت على استخدامه بعد نجاح تجاربه الإكلينيكية.


وكانت وزارة الصحة المصرية قد استقبلت، الخميس، أولى شحنات لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة "سينوفارم" الصينية، بمطار القاهرة الدولي، قادمة هدية من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الشعب المصري.


وقالت وزيرة الصحة المصرية في مؤتمر صحفي بمطار القاهرة عقب وصول الشحنة: "مصر تشهد يوما تاريخيا باستقبال أولى شحنات اللقاح"، لافتة إلى أنه سيكون "بالمجان مئة في المئة".


وأضافت أن اللقاح سيُعطى على "جرعتين بين كل جرعة والثانية 21 يوما وكل هذا للفئات الأولى الأطقم الطبية التي تعمل في الخطوط الأولى في مواجهة المشكلة في مستشفيات العزل والحميات والصدرية ومرضى الفشل الكلوي والأورام وأصحاب الأمراض المزمنة الصعبة".


ومضت تقول: "وكلما سنتسلم شحنات جديدة سيتم تقديمها لكل مواطن مجانا".

 

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة قد قال إن الأولوية في توزيع اللقاح ستكون للعاملين بالقطاع الصحي مع إعطاء الأولوية للعاملين بمستشفيات العزل والصدر والحميات ومرضى الأورام والفشل الكلوي، لافتًا إلى أنه يتم تناول اللقاح في عضلة الكتف على جرعتين يفصل بينهما 21 يوما.


وأشار إلى أن هذا اللقاح أثبت فاعلية بنسبة 86% في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، و 99% في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و 100% في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.

 

سكاي نيوز

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