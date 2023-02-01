بكين تدعو الناتو وطوكيو للتوقف عن تهويل التهديد الصيني

الوكيل الإخباري - قالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ، إن بلادها تأمل بأن لا تعمد اليابان مع الناتو لتضخيم "التهديد الصيني" وبالتالي إثارة مواجهة إقليمية في المنطقة.

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وأضافت المتحدثة الصينية: "لطالما كانت الصين مدافعة عن السلام والاستقرار على الصعيدين الدولي والإقليمي، وهذا أمر واضح للجميع. ونأمل ألا تقوم الأطراف المعنية بتضخيم التهديد الصيني وإثارة مواجهة إقليمية".



وأشارت إلى أن الاتجاهات العسكرية والأمنية لليابان، جذبت دائما الاهتمام الشديد من جانب جيرانها الآسيويين والمجتمع الدولي.



وقالت ممثلة الخارجية الصينية: "يجب على اليابان أن تستوعب دروس التاريخ بشكل جدي، وأن تلتزم بحزم بمسار التطور السلمي، والامتناع عن الأعمال التي تقوض الثقة المتبادلة بين دول المنطقة وتضر بالسلام والاستقرار الإقليميين".



في وقت سابق، اتفق الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا خلال المحادثات، على أن النزاع الأوكراني ليس أزمة أوروبية إقليمية بحتة، بل يلقي بالتحدي للنظام الدولي بأكمله.



وأشار ستولتنبرغ إلى أن بكين تراقب عن كثب ما يحدث في أوكرانيا، وتتعلم الدروس التي يمكن أن تؤثر على قراراتها المستقبلية.

RT