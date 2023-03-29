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الأربعاء، 29-03-2023 01:56 م

بكين ترد على دعوة زيلينسكي لنظيره الصيني لزيارة أوكرانيا

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الوكيل الإخباري - قالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ، إن بلادها على اتصال مع كافة الأطراف المعنية في الأزمة الأوكرانية، بما في ذلك مع سلطات أوكرانيا.

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وأضافت في تعليقها على أنباء، أفادت بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أرسل دعوة إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ لزيارة أوكرانيا: "فيما يتعلق بالسؤال الخاص بدعوة زيلينسكي للرئيس الصيني لزيارة أوكرانيا، فلا توجد لدي أية معلومات يمكننا تقديمها لكم".

في وقت سابق، أعرب الرئيس الأوكراني في مقابلة مع وكالة أسوشيتيد برس، عن استعداده لعقد لقاء مع الرئيس الصيني في كييف.


وأضاف زيلينسكي، أنه خلال عام 2022 بأكمله لم يكن لديه أي اتصال مع الزعيم الصيني.

 

RT

 




 

 


 

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