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الثلاثاء، 08-12-2020 03:15 م

للاحتجاج على العقوبات الأمريكية

بكين تستدعي القائم بأعمال الولايات المتحدة لديها

بك


الوكيل الإخباري -استدعت الصين، اليوم الثلاثاء، القائم بأعمال الولايات المتحدة لديها للاحتجاج على العقوبات الأمريكية على 14 مسؤولا صينيا بسبب هونغ كونغ.

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وصفت الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، القرار الأمريكي بفرض عقوبات على مسؤولين صينيين بالسلوك "الدنيء"و"غير المبرر"، مطالبة بسحب هذا القرار.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، هوا تشون ينغ، إن الخطوة الأمريكية لمعاقبة المسؤولين الصينيين "سلوك غير مبرر ودنيء" وإن الصين "تحثها على سحب القرار".


كما أكدت أن الصين "ستتخذ إجراءات مضادة وصارمة".
وكانت واشنطن فرضت أمس عقوبات على 14 مسؤولا صينيا بسبب الاوضاع في هونغ كونغ .


وذكر موقع الوزارة أن "جميع الأفراد أعضاء في المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني".


وتأتي هذه الخطوة بعد أن طردت حكومة هونغ كونغ الشهر الماضي أربعة من أعضاء المعارضة من هيئتها التشريعية، بعد أن منح البرلمان الصيني سلطات للمدينة لكبح المعارضة.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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