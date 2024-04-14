بكين تعليقا على الهجوم الإيراني على إسرائيل: ندعو الأطراف المعنية إلى الهدوء وضبط النفس

الوكيل الاخباري- أعربت وزارة الخارجية الصينية عن قلقها العميق من التصعيد في الشرق الأوسط، داعية المجتمع الدولي للعب دور بناء للتسوية في المنطقة.

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وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "تعبر الصين عن قلقها العميق من التصعيد الحالي في الشرق الأوسط وتدعو الأطراف المعنية إلى الهدوء وضبط النفس وتجنب المزيد من تصعيد التوتر".



وأضاف البيان: "تدعو الصين المجتمع الدولي وخاصة الدول ذات النفوذ إلى لعب دور بناء في ضمان السلام والاستقرار في المنطقة".



وأعلن الحرس الثوري الإيراني مساء أمس السبت أنه "نفذ عملية بطائرات مسيرة وصواريخ ردا على جريمة إسرائيل بقصف القنصلية الإيرانية في سوريا".



روسيا اليوم