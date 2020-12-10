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لتدخلهم في شؤون هونغ كونغ.

بكين : عقوبات جوابية ضد مسؤولين أمريكيين

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المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، أن بكين تعتزم فرض إجراءات جوابية ضد المسؤولين الأمريكيين الذين يتدخلون في شؤون هونغ كونغ.

وقالت المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون ينغ، في مؤتمر صحفي، إنه "فيما يتعلق بالتدخل الأمريكي في الشؤون الداخلية للصين بذريعة مسألة هونغ كونغ، وتقويض المصالح الأساسية للصين، قرر الجانب الصيني اتخاذ إجراءات جوابية مماثلة ضد المسؤولين الأمريكيين من الهيئات الإدارية وأعضاء الكونغرس والمنظمات غير الحكومية، وكذلك الأفراد وأقاربهم المباشرين حول شؤون هونغ كونغ".

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وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان وزارة الخزانة الأمريكية في وقت سابق عن فرض عقوبات على 14 عضوا بمجلس نواب الشعب الصيني بسبب هونغ كونغ.
وتتمثل العقوبات في مصادرة ممتلكات وأموال مصرفية تعود للأشخاص المدرجين في قائمة العقوبات الأمريكية، وكذلك منع المواطنين الأمريكيين من التعامل معهم.


وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إنه سيتم منع الأشخاص المدرجين في قائمة العقوبات وأقاربهم من دخول الولايات المتحدة.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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