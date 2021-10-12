بلاغات عن حدوث أعطال في فيسبوك حول العالم

الوكيل الإخباري - أبلغ مستخدمون منصة التواصل الاجتماعي الأشهر والأوسع انتشارا "فيسبوك"، عن مشاكل في استخدامه، الثلاثاء، وفقا لمجموعة "داونديتكتور" التي ترصد أعطال الإنترنت.



وأعادت البلاغات مخاوف من حدوث عطل في "فيسبوك"، مشابه لما وقع قبل نحو أسبوع واستمر 6 ساعات، حيث عجز نحو 3.5 مليون مستخدم عن الولوج إلى المنصة إلى جانب خدمات أخرى تابعة لها، شملت "واتساب" و"إنستغرام" و"ماسنجر".

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والاثنين أعلنت منصة "إنستغرام" التابعة لـ"فيسبوك" أنها تختبر خاصية لإخطار المستخدمين بانقطاع الخدمة أو المشكلات الفنية بشكل مباشر على التطبيق.

وقالت "إنستغرام" في تدوينة إن "الاختبار سيجري في الولايات المتحدة و سيستمر لبضعة أشهر".



وفي وقت سابق من يوم الاثنين، واجه العديد من المستخدمين مشاكل مع "إنستغرام"، بحسب تقارير المستخدمين على "داونديتكتور".



وتخطط المنصة أيضا لطرح خاصية ستساعد في التسهيل على الأشخاص معرفة ما إذا كانت حساباتهم معرضة لخطر التعطيل.

سكاي نيوز