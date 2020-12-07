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الإثنين، 07-12-2020 07:01 ص

إعداد الطائرة لرحلة العودة

بلاغ كاذب بتفخيخ رحلة روسية إلى نيويورك

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توضيحية


الوكيل الإخباري - نفى مسؤول في شركة الخطوط الجوية الروسية "إيروفلوت" صحة البلاغ عن وجود قنبلة على متن طائرة للشركة وصلت أمس الأحد إلى نيويورك في رحلة من موسكو.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن المسؤول قوله: "كان هناك بلاغ بوجود جسم غريب على متن الطائرة لكن لم تتأكد صحته.

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وزاد " لقد فحصنا كل شيء، ويتم حاليا إعداد الطائرة لرحلة العودة، وقريبا يبدأ الركاب بالصعود على متن الطائرة".


وفي وقت سابق، تلقت شرطة النقل والمواصلات في نيويورك بلاغا بوجود قنبلة على متن طائرة حطت في مطار جون كينيدي الدولي، وتم فحص الطائرة بعد إنزال جميع ركابها.
وتسبب الحادث في تأخير إقلاع رحلة العودة لأكثر من ثلاث ساعات.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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