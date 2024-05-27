بلجيكا تتهم هنغاريا بعرقلة تمويل مساعدات أوكرانيا

الوكيل الاخباري- قالت وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب إن هنغاريا تواصل خلال اجتماع وزراء خارجية بلدان الاتحاد الأوروبي عرقلة تخصيص 5 مليارات يورو لتمويل مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا.

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وقالت: "الوضع في اجتماع وزراء خارجية بلدان الاتحاد الأوروبي متوتر حاليا. لا نزال نشهد أن دولة واحدة تعرقل تخصيص الأموال من صندوق السلام لأوكرانيا. هنغاريا تعرقل تخصيص 5 مليارات يورو تحتاجها أوكرانيا".



وأضافت: "تقف بلجيكا موقفا حساسة ولا يجوز أن نسمح بأن تعرقل دولة واحدة قرارات قمة زعماء الاتحاد الأوروبي".



وفي وقت سابق أفادت وسائل الإعلام بأن الاتحاد الأوروبي نسق قرارا بشأن تخصيص 5 مليارات يورو لتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا عام 2024.

روسيا اليوم