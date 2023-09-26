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الثلاثاء، 26-09-2023 08:01 م

بلغاريا تخطط لإرسال صواريخ "إس-300" معطوبة إلى أوكرانيا

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الوكيل الاخباري- أفادت وكالة أنباء EFE اليوم الثلاثاء أن لجنة الدفاع في البرلمان البلغاري وافقت على خطة لإرسال صواريخ "إس-300" سوفيتية معطوبة إلى أوكرانيا.

والآن يجب أن تتم الموافقة على هذه الخطة من قبل البرلمان بكامل هيئته.

ومن المفترض أن يتم إرسال الصواريخ المعطوبة إلى أوكرانيا، وسيتم إصلاحها هناك.

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وأشار وزير الدفاع البلغاري، تودور تاغاييف، إلى أن صوفيا تعتزم إرسال الصواريخ فقط إلى كييف، وليس مجمعات "إس-300" بأكملها.

وأضاف أن الصواريخ المزمع إرسالها إلى أوكرانيا من المستحيل من الناحية الفنية إصلاحها في بلغاريا.

 




 

 


 

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