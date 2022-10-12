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الأربعاء، 12-10-2022 05:24 م

بلغاريا تشدد نظام منح التأشيرة للروس

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الوكيل الاخباري- فرضت الحكومة البلغارية نظام تأشيرة دخول للمواطنين الروس الذين يحملون جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات سفر الخدمة، حسبما أفاد التلفزيون الوطني البلغاري.

وقرر مجلس الوزراء البلغاري اليوم الأربعاء، التعليق الجزئي لأحد بنود الاتفاقية المبرمة بين البلدين بشأن الرحلات المتبادلة للمواطنين، ما يعني منع حاملي جوازات السفر الدبلوماسية الروسية وجوازات سفر الخدمة من دخول البلاد والخروج منه والعبور والإقامة المؤقتة بدون تأشيرة.

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وحسب التلفزيون البلغاري، فإن نظام التأشيرة للروس الذين يحملون جوازات السفر الدبلوماسية قد بدأ تطبيقه بالفعل منذ 25 فبراير 2022 بعد انطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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