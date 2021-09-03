بلينكن إلى قطر وألمانيا لإجراء محادثات تتناول أزمة أفغانستان

الوكيل الإخباري - أعلن وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن، الجمعة، أنه سيتوجه بداية الاسبوع المقبل إلى قطر التي تستضيف الدبلوماسيين الاميركيين المكلفين ملف أفغانستان وحيث تجري المحادثات بين المجتمع الدولي وطالبان.

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ولم يوضح ما إذا كان سيلتقي في الدوحة ممثلين للحركة، لكنه أكد أن الولايات المتحدة تبقي "قنوات تواصل" مع طالبان رغم أنها انهت انسحابها من افغانستان.



كذلك، سيتوجه بلينكن إلى المانيا حيث سيترأس مع نظيره الألماني هايكو ماس اجتماعا وزاريا عبر الفيديو مخصصا لأفغانستان يشارك فيه ممثلو عشرين دولة.



بدوره، يتوجه وزير الدفاع الاميركي لويد اوستن إلى الدوحة بداية الاسبوع المقبل في إطار جولة خليجية تشمل أيضا البحرين والكويت والسعودية، وفق ما أعلن البنتاغون الجمعة.



وأوضح بلينكن أنه سيعبر عن "امتنانه العميق" لقادة قطر التي شكلت منصة رئيسية لعمليات إجلاء الأجانب من أفغانستان وكذلك الأفغان الذين يخشون انتقام طالبان.



ويبقى إجلاء الاميركيين والأفغان "المعرضين للخطر" والذين لا يزالون في أفغانستان أولوية لدى واشنطن.

وتطالب الولايات المتحدة طالبان أيضا بتشكيل حكومة "جامعة".

وقال بلينكن "نأمل أن تتمتع أي حكومة يتم تأليفها بصفة جامعة فعلية وأن تضم (أطرافا) ليسوا من طالبان، يمثلون مختلف المجموعات ومختلف المصالح في أفغانستان".

لكنه شدد على أن "أفعال" هذه الحكومة و"سياساتها" توازي "بأهميتها" كيفية تشكيلها.

المملكة