الإثنين 03-05-2021
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الإثنين، 03-05-2021 09:48 ص

بلينكن: الصين تنتهج سلوكا عدوانيا

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الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في مقابلة بثت يوم أمس الأحد، إن تصرفات الصين في الآونة الأخيرة ”كانت أكثر عدوانية على الصعيد الخارجي“ وتنتهج ”وسائل تتسم بالعداء الشديد“.

وردا على سؤال من برنامج ”60 دقيقة“ الذي تبثه شبكة (سي.بي.إس) الإخبارية عن ما إذا كانت واشنطن تتجه نحو مواجهة عسكرية مع بكين قال بلينكن ”الوصول إلى تلك النقطة أو حتى التوجه إليها يتعارض بشدة مع مصالح الصين والولايات المتحدة“.

وأضاف ”ما شهدناه خلال السنوات العديدة الماضية هو أن الصين تتصرف بشكل أكثر قمعية في الداخل وأكثر عدوانية في الخارج. هذه حقيقة“.

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وردا على سؤال على الأنباء التي أفادت بسرقة الصين لمئات المليارات من الدولارات أو أكثر من الأسرار التجارية والملكية الفكرية الأمريكية، قال بلينكن إن إدارة بايدن لديها ”مخاوف حقيقية“ بشأن قضية الملكية الفكرية.

ولم ترد السفارة الصينية في واشنطن يوم الأحد على الفور على طلب للتعليق على مقابلة بلينكن.

 

المصدر: إرم

 




 

 


 

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