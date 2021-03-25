الخميس 25-03-2021
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الخميس، 25-03-2021 01:29 م

بلينكن: الغرب يحتاج إلى التعاون أكثر من أي وقت مضى

يب
أنتوني بلينكن


الوكيل الإخباري - قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن التعاون بين الحلفاء أكثر أهمية من أي وقت في التاريخ الحديث، وإن العلاقات مع حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي ستكون حاسمة للتغلب على التحديات.

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وفي معرض حديثه في اليوم الأخير من زيارته التي استمرت ثلاثة أيام إلى بروكسل، قال بلينكن "لقد جئت إلى هنا لتوضيح تصميم الولايات المتحدة على التركيز على تنشيط تحالفاتنا وشراكاتنا".


ولفت بلينكن في مؤتمر صحفي مع نظيره البلجيكي، إلى أننا "مقتنعون بأنها علاقات دائمة مثل تلك القائمة بين الولايات المتحدة وبلجيكا ومثل تلك الموجودة من خلال الاتحاد الأوروبي ومن خلال حلف شمال الأطلسي.. يمكننا التغلب على أي من هذه التحديات".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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