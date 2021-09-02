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الخميس، 02-09-2021 09:46 م

بلينكن وفيصل بن فرحان يبحثان أفغانستان

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الوكيل الإخباري - أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، وفق ما نقله بيان لوزارة الخارجية الأمريكية.

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وأفاد البيان بأن "الوزيرين بحثا التطورات في أفغانستان وقضايا إقليمية أخرى، بما في ذلك القلق الناجم عن هجوم الحوثيين الأخير على مدينة أبها السعودية، والذي أسفر عن إصابة ثمانية مدنيين على الأقل".


وأعرب بلينكن عن "التزام الولايات المتحدة القوي بشراكتها الاستراتيجية الطويلة مع السعودية".

 

المصدر : روسيا اليوم

 

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