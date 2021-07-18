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بلينكن يعبر عن فخر بلاده برد مساعدة الأردن الطبية لواشنطن في تموز 2020

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الأحد، 18-07-2021 09:51 ص

بلينكن يعبر عن فخر بلاده برد مساعدة الأردن الطبية لواشنطن في تموز 2020

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الوكيل الإخباري -  علّق وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، على إرسال بلاده نصف مليون جرعة من لقاح فايزر/ بيونتيك، إلى الأردن؛ لمساعدات المملكة لمواجهة فيروس كورونا.

وقال في تغريدة نشرها في حسابه الرسمي في “تويتر”، اليوم الأحد، “إننا سعيدون بتزويد الأردن بـ500 ألف جرعة من لقاح فايزر؛ للمساعدة في الحفاظ على حياة الأردنيين”.

وأكد أن بلادة ممتنة لحزمة المساعدات الطبية المرسلة من قبل الأردن للولايات المتحدة في شهر تموز من عام 2020، وفخورون بقدرتنا على الرد بالمثل من خلال مشاركة هذا المورد مع حليفنا الأساسي وصديقنا (الأردن).

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