بلينكن يعلن تعليق جزء من المساعدات الأميركية للغابون بعد الانقلاب

الوكيل الاخباري -

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أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ليل الثلاثاء، أن الولايات المتحدة قررت تعليق جزء من مساعداتها المخصصة للغابون في أعقاب الانقلاب العسكري الذي شهده هذا البلد الشهر الماضي، بحسب واشنطن بوست.وقال بلينكن في بيان، إن "الحكومة الأميركية تعلق جزءا من برامج المساعدات الخارجية التي تستفيد منها حكومة الغابون ريثما نجري تقييما للتدخل اللادستوري، الذي قام به أفراد في جيش هذا البلد".ولم يحدد البيان حجم المساعدات التي تم تعليقها ولا البرامج المستهدفة بشكل مباشر بالقرار.