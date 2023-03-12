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الأحد، 12-03-2023 09:10 ص

بنس: التاريخ سيحاسب ترامب على هجوم الكابيتول

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الوكيل الإخباري - صرح نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس، أمس السبت، بأن "التاريخ سيحاسب (الرئيس الأمريكي السابق) دونالد ترامب" على دوره في الهجوم على مبنى الكونجرس في السادس من يناير 2021، موجهاً بذلك أحد أشد الانتقادات حتى الآن لترامب.

وكان بنس في مبنى الكونجرس (الكابيتول) عندما اقتحم الآلاف من أنصار ترامب المبنى في محاولة لمنع الكونجرس من التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، والتي خسرها ترامب أمام جو بايدن.

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ونظراً لأن نائب الرئيس يشغل في الوقت نفسه منصب رئيس مجلس الشيوخ فقد كان بنس يترأس مهمة التصديق على أصوات المجمع الانتخابي لاختيار الرئيس ونائبه.


وخلال الهجوم على الكونجرس، أرسل ترامب عدة تغريدات دعا في إحداها الجمهوريين إلى "القتال" وزعم في الأخرى حدوث تزوير في الأصوات. وانتقد ترامب أيضاً بنس لتصديقه على النتائج.


وقال بنس للصحفيين خلال مناسبة سنوية أقيمت في واشنطن العاصمة: "كان الرئيس ترامب مخطئاً".


وأضاف: "لم يكن لي الحق في تغيير النتائج، لقد تسببت كلماته غير المسؤولة في تعرض عائلتي وكل شخص في الكابيتول للخطر في ذلك اليوم، وأنا أعلم أن التاريخ سيحاسبه".


وخلال الهجوم، قامت سلطات إنفاذ القانون بنقل بنس إلى مكان آمن. ويفكر بنس حالياً في التنافس لنيل ترشيح الحزب الجمهوري له لخوض انتخابات الرئاسة المقررة العام المقبل.

 

البيان

 




 

 


 

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