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الإثنين، 05-04-2021 08:29 ص

مصرع 5 أشخاص

بنغلادش .. غرق عبارة على متنها أكثر من 50 شخصا

غرق
من المصدر


الوكيل الإخباري - أفادت سلطات بنغلاديش، مساء الأحد، بغرق عبارة ذات طابقين كان على متنها أكثر من 50 شخصا وسط البلاد في حادث اسفر عن مصرع 5 أشخاص على الأقل وفقدان عشرات آخرين.

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وأوضحت إدارة وسائل النقل البحرية المحلية أن العبارة، التي انطلقت من مدينة نارايانغاج، انقلبت في نهر شيتالاخسيا قرب العاصمة دكا بعد اصطدام جانبها الخلفي مع سفينة شحن في حوالي الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي.


وذكرت أن الحادث أسفر عن مصرع 5 أشخاص على الأقل، وتم إنقاذ 11 آخرين، بينما يعتبر العشرات في عداد المفقودين، لكن عددهم الدقيق غير معروف بالنسبة للسلطات حاليا.


وأكدت الجهات المعنية أنها تواصل أعمال الإنقاذ، لكن الشرطة أشارت إلى أن ذلك أمر صعب نظرا للظروف الجوية.


وكانت العبارة مزدحمة بالركاب الذين كانوا في عجلة لمغادرة المنطقة الصناعية في ظل إعلان الحكومة إغلاقا وطنيا عاما اعتبارا من الاثنين لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

 

المصدر : روسيا اليوم

 

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